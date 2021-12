Acusada de matar irmãos fala em suicídio, diz promotor

Segundo o promotor Davi Gallo, a médica Kátia Vargas, acusada de ter causado o acidente que matou dois irmãos em Ondina, na última sexta-feira, 11, contou aos peritos que estava arrependida e com vontade de se suicidar. No entanto, ele ressaltou que este posicionamento da suspeita "pode ser uma orientação da defesa".

"Se ela tivesse comportamento suicida, os peritos teriam acrescentado no laudo. Mas eles apenas contaram que ela disse isso. Não vejo arrependimento, nem vontade se matar. Ela tem medo de perder a liberdade", relatou.

De acordo com o promotor, o laudo aponta que Kátia está com um tráuma emocional. "Ela não está com depressão, é um estado transitório. Qualquer pessoa que se sente tão culpada , gostaria de pagar de alguma forma, deveria se entregar à autoridade policial", criticou Gallo.

Averiguação - Enquanto o laudo do DPT aponta que a médica pode receber alta, o relatório do Hospital Aliança diz que Kátia precisa ficar internada entre 24h e 48h em observação, segundo comentou Gallo.

"Providências já foram tomadas e estamos averiguando. Se ficar comprovado que houve obstrução da lei pelo hospital, dificultado a continuidade do inquérito, os responsáveis vão responder".

