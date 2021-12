Acusada de matar irmãos deverá ser presa nesta quinta

A médica Kátia Vargas Leal Ferreira deverá ser presa nesta quinta-feira, 17, de acordo com a informações da delegada assistente da 7ª DT no Rio Vermelho, Acácia Nunes.

Na tarde desta quarta-feira, 16, o Ministério Público (MP) divulgou o resultado da perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) sobre o estado de saúde da oftalmologista, e apontou que não há necessidade da médica continua internada.

De acordo com o laudo, Kátia não sofreu lesões corporais externas e não depende de internação hospitalar. O documento aponta apenas uma instabilidade mental, mas que não justifica a internação.

Antes, o Hospital Aliança, onde a médica está internada desde o dia do acidente, divulgou um relátorio médico em que recomenda que a oftalmologista continue na unidade em observação.

A delegada Jussara Souza, informou que o inquérito policial será concluído até sexta-feira, 18 e ao fim desse procedimento o MP entra com uma ação na justiça acusando Kátia Vargas Leal Pereira de homicídio doloso triplamente qualificado.

Entenda o caso

Emanuelle e Emanuel morreram após a moto em que estavam ser atingida pelo carro da médica no bairro de Ondina. De acordo com testemunhas, Emanuel tinha discutido momentos antes com a oftalmologista após ser fechado pelo veículo dela.

Em seguida, a médica teria perseguido os irmãos e o automóvel dela bateu na moto, projetando Emanuelle e Emanuel contra um poste.

