Acúmulo de lixo causa infestação de moscas e ratos

Um dos principais problemas encontrados pela equipe de A TARDE em Stella Maris diz respeito ao descarte de resíduos sólidos, como lixo e entulho.

Basta circular por diversas ruas do bairro para avistar sacos de lixo na porta dos villages. Como agravante, quando chove, o material entope as bocas de lobo.

No condomínio Petromar, além de lixo acumulado, um terreno baldio, na rua Orlando Imbassahy, serve como depósito de entulho.

"O resultado que temos, além do forte mau cheiro, é uma infestação de moscas e ratos", disse o morador Ricardo Oliveira, 60, residente local há 27 anos.

Por meio de nota, a Limpurb informou que a coleta é realizada no bairro em dias alternados, sempre às terças e quintas-feiras e aos sábados, a partir das 19h.

Com isso, a empresa pede a colaboração dos moradores para que sigam o cronograma da coleta.

Quanto ao entulho, segundo a nota, agentes do órgão já realizaram uma vistoria técnica no bairro e "em breve" intensificarão a fiscalização no local. A Limpurb alerta que o descarte de entulho deve ser agendado para volumes de até dois metros cúbicos, pelos números 3286-5014 ou 9194-5447.

Acima dessa quantidade, informa a nota, o morador deve entrar em contato com a Limpurb para obter a indicação de empresa autorizada para transporte e descarte do material.

O órgão de limpeza alerta que quem não obedecer as normas está sujeito a notificações e multas.

Segurança

Cercado por vegetação exuberante, dunas repletas de restingas e coqueiros, o bairro tem se tornado um prato cheio para a atuação de criminosos. Assim que a equipe de A TARDE chegou ao bairro, na manhã da última quinta-feira, ouviu de moradores que os casos de assaltos viraram rotina na área.

Nas lojas dos shopping centers da rua Capitão Melo, os funcionários trabalham de portas trancadas, com medo de se tornarem vítimas da violência. "Os assaltos acontecem a qualquer hora. Se você perguntando por aí, o que não falta é relato", disse a funcionária de uma loja, sem se identificar.

Com a retirada das barracas de praia, lembra o gerente José Munhoz, o movimento de banhistas se encerra antes mesmo do cair do sol. "Ninguém se arrisca a ficar até escurecer, como costumava acontecer", relatou.

