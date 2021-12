Acúmulo de água em teto de shopping fecha 7 restaurantes

Sete restaurantes da praça de alimentação do Shopping da Bahia, localizados no 3º piso, foram fechados devido ao acumulo de água em parte do teto, provocado pela forte chuva que atinge Salvador desde a madrugada desta quinta-feira, 9.

Por meio de nota, a assessoria do centro comercial informou que não há risco de desabamento e que a praça de alimentação permanece aberta aos clientes. Uma equipe de engenheiros está no local para realizar os reparos.

Por conta do serviço, uma das redes de fornecimento de gás da praça foi bloqueada. Os restaurantes voltam a funcionar nesta sexta, 10.

