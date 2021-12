Açougue é interditado com mais de 80 kg de carne irregular

Mais de 80 quilos de carne bovina armazenados de maneira irregular foram apreendidos nesta quinta-feira, 25, no açougue Mister Carne, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. A ação foi realizada por investigadores da Delegacia do Consumidor (Decon) em uma operação conjunta com agentes da Vigilância Sanitária (Visa), que interditaram o estabelecimento.

Segundo informações da Polícia Civil, a carne estava sem refrigeração, exposta em ambiente aberto e sem o acondicionamento que atendesse o critério de higiene e conservação necessária para ser consumida. Por conta disto, o produto será totalmente descartado pela Visa.

O estabelecimento já havia recebido duas notificações em 2012, que foram prorrogadas para 2013 e 2014. Desta vez, os mesmos problemas foram encontrados no açougue, entre eles risco sanitário elevado, ausência de atestado de saúde, nota fiscal de compra da carne e fardamento, além da presença de insetos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

A proprietária do açougue, Luzia Moreira Silva, ainda será intimada a comparecer a uma unidade especializada para prestar esclarecimentos. Um funcionário da loja foi ouvido e liberado em seguida.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Luzia pode ser indiciada com base no artigo 272, do Código Penal, que torna crime corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto alimentício destinado a consumo, por tornar nocivo à saúde.

adblock ativo