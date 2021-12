Acordo prevê repasse de salário aos terceirizados de escolas

Foi autorizado nesta sexta-feira, 11, pela Procuradoria Geral do Estado o pagamento dos salários de março à empresa Delta, responsável pela terceirização de 3.931 funcionários das áreas de limpeza e administrativa das escolas estaduais. A expectativa é que os valores começam a ser repassados segunda-feira na conta dos funcionários.



Segundo a Secretaria Estadual da Educação, o repasse aconteceu após a empresa assinar um termo comprometendo-se a regularizar documentação irregular. Os salários de outros 752 terceirizados, contratados da empresa Líder, devem ser depositados diretamente na conta bancária deles, após acordo entre o governo e a empresa. Não há previsão de quando os depósitos serão feitos, pois a Líder precisa informar à secretaria os dados bancários dos seus funcionários.



O anúncio do pagamento aos terceirizados acontece no quarto dia de paralisação da categoria, que acumula protestos realizados nas escolas da cidade. Os portões de algumas unidades chegaram a ser fechados com cadeado pela categoria, para que funcionários não trabalhassem.



Greve continua



Segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza (Sindilimp), Edson Conceição, a paralisação da categoria continua até que o pagamento seja efetivado.

Conceição diz que as reivindicações da categoria ultrapassam a questão salarial. "Queremos ser tratados como gente, como não somos atualmente", bradou.



Conceição diz que agora a prioridade da categoria é o cumprimento do acordo coletivo de trabalho firmado entre as três partes, que garante a disponibilização de equipamentos de proteção individual, dos planos de saúde médico e odontológico, o fim do desvio de função, o pagamento de tíquete-refeição de

R$ 10, entre outros itens, "todos descumpridos".

