Acordo combate discriminação na Ufba

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) e as secretarias de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e de Desenvolvimento Rural (SDR), do governo estadual, assinaram nesta quarta-feira, 19, um termo de cooperação técnica voltado para execução de ações integradas nas áreas da igualdade étnico-racial e de defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais.

O documento efetiva uma parceria já existente entre a instituição e o estado para promover a defesa e promoção da população negra, de combate ao racismo e à intolerância religiosa. O acordo preza, ainda, pela garantia dos direitos dos segmentos tradicionais, inclusive nas políticas públicas de desenvolvimento rural.

O termo, assinado pelo reitor da Ufba, João Carlos Salles, pela secretária de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Fabya Reis, e pelo secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues, renova a participação da universidade na Rede de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia.

Por meio deste trabalho em conjunto, já foram realizados projetos para mapeamentos e habitação de interesse popular nos quilombos Rio dos Macacos (Simões Filho) e Dom João (São Francisco do Conde), desenvolvidos pela Faculdade de Arquitetura.

A parceria também acelerou a aprovação, em janeiro, da adoção do sistema de cotas com a reserva de 30% das vagas ofertadas nos processos seletivos para os cursos de pós-graduação stricto sensu (doutorados e mestrados acadêmicos e profissionais) para candidatos negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e trans (transgêneros, transexuais e travestis).

De acordo com o reitor da Ufba, João Carlos Sales, combater todas as formas de discriminação dentro do ambiente acadêmico é uma maneira de transformar, também, a sociedade de uma forma geral.

"A universidade representa valores universais. A universidade é lugar de celebração, de resistência, de discussão e de promoção da igualdade", afirmou.

Políticas públicas

Na opinião da titular da Sepromi, Fabya Reis, consolidar compromissos com a universidade é uma forma de reparar uma "dívida antiga" com os povos originários do país.

"Pouco a pouco estamos ajudando a superar os anos a dívidas com os povos tradicionais. Por isso ações estruturantes como esta devem estar na ordem do dia", afirmou. Segundo ela, as políticas de cotas e as demais parcerias entre o corpo docente, discente e o Estado têm como objetivo "buscar transformar a universidade em um ambiente democrático".

A parceria visa, ainda, proporcionar maior integração da população rural à universidade. "É importante restabelecer a identidade do povo rural, que é responsável por grande parte do legado desse país", afirmou o secretário de Desenvolvimento Agrário, Jerônimo Rodrigues.

Avanços

Para a pró-reitoria de ações afirmativas e assistência estudantil, Cássia Maciel, as políticas públicas em defesa da população negra, quilombola e indígena no âmbito universitário já têm gerado mudanças importantes entre os alunos e professores da instituição.

Segundo ela, os casos de discriminação, racismo, intolerância religiosa que chegam até a pró-reitoria ocorridos no ambiente da Ufba são "pontuais" atualmente.

"A comunidade universitária é formada por 35 mil estudantes da graduação e cinco mil da pós-graduação. Então, é possível surgirem casos. No entanto, eu percebo que, hoje, as pessoas estão procurando ser mais assertivas nas colocações para não agredir o outro, são mais prudentes nas colocações", avaliou.

