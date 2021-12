Acompanhe o programa de Jefferson Beltrão no A TARDE FM

Comece a quarta-feira, 8, bem informado com o A TARDE Notícias Primeira Edição. O programa, comandado pelo jornalista Jefferson Beltrão entre as 7h e 9h, traz as primeiras informações de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo.

Entre uma notícia e outra, o ouvinte acompanha uma seleção de música de qualidade escolhida especialmente pela A TARDE FM. Não perca, sintonize 103,9 FM.

adblock ativo