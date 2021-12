Acompanhante é atingido na perna por tiro de policial no HGE

Uma discussão envolvendo um policial civil e um homem acabou em um disparo de arma de fogo, na Ortopedia, no 1º andar, do Hospital Geral do Estado (HGE), na manhã desta segunda-feira, 9.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, tudo começou enquanto um policial, que escoltava um custodiado na unidade, reclamou do barulho que algumas pessoas faziam no momento em que ele passava no local.

O acompanhante de um paciente que estava em um dos leitos, identificado como Juan de Jesus Soares, não gostou da reclamação e partiu para tentar agredir o policial, usando uma haste que sustenta soro. Ainda segundo a PC, Juan também tentou tirar a arma do policial, que estava na cintura.

Foi quando o policial, que não teve a identidade revelada, disparou no chão. Os estilhaços da bala acabaram ferindo Juan, que foi atendido por médicos no HGE e liberado em seguida.

O caso foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Civil, onde foi aberta uma investigação sobre o fato.

Em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) prestou esclarecimento sobre o assunto. " A direção da unidade esclarece que houve uma discussão envolvendo o policial e o acompanhante do paciente, Juan de Jesus Soares, e que para se defender, o policial efetuou um disparo, atingindo a perna do acompanhante, que foi atendido na própria unidade e já teve alta hospitalar. A direção do HGE adotou todas as providências cabíveis, acionando imediatamente a Polícia Civil, que já ouviu todas as pessoas envolvidas no caso e está apurando a ocorrência".

adblock ativo