Ações visam dinamizar o Centro Histórico

A Prefeitura de Salvador lançou, nesta quinta-feira, 30, no Hotel Pelourinho, Centro Histórico, o programa Pelourinho Dia e Noite, que visa fomentar a inclusão social, o empreendedorismo e promover iniciativas de educação, cultura, empreendedorismo e lazer na região.

A Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Emprego (Sedes) será responsável por coordenar o conjunto de ações, que serão desenvolvidas com a participação de várias pastas municipais.

O aspecto mais importante do programa, segundo o prefeito, ACM Neto, "é o social". Pensando neste aspecto, o secretário municipal de Promoção Social, Bruno Reis, anunciou o projeto Transformarte que, em parceria com a Casa das Artes, vai oferecer 100 vagas de atividades socioeducativas e artísticas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

No dia 20 de agosto próximo, também será inaugurada uma unidade de atendimento com capacidade para 50 moradores de rua.

Mobilidade

Para melhorar a mobilidade da região, o prefeito anunciou que o plano inclinado Pilar será reaberto na próxima semana, e que a obra do plano inclinado Gonçalves, orçada em R$ 1,5 milhão, já foi licitada.

A região ganhará, segundo ele, 60 vagas de zona azul nas ruas do Bispo, Inácio Acioli e no Terreiro de Jesus. O trânsito da região passará a ser monitorado por três equipamentos eletrônicos, instalados no Terreiro de Jesus e largo do Pelourinho.

Apenas moradores, taxistas e condutores de veículos de turismo serão credenciados para circular na área. O credenciamento de taxistas será feito de forma automática, por meio do banco de dados da Superintendência de Trânsito (Transalvador).

Já os motoristas de veículos de turismo poderão enviar a documentação que comprova a profissão à Transalvador a partir da próxima semana.

Programação cultural

Para movimentar a região, além de lançar projetos socioculturais, ACM Neto anunciou eventos como concertos nas igrejas, apresentações musicais nas esquinas, recitais de poesia nas ruas históricas e galerias "a céu aberto".

A Casa do Benin sediará duas exposições: Roberto Griott in Memoriam, de agosto a setembro, e Jeje Mahi: Percursos da Memória', de outubro a novembro. Aos domingos, no largo do Cruzeiro de São Francisco, haverá programação infantil, mas a data de início ainda não foi definida.

Para melhorar a segurança, foi criado, nesta quinta, o Grupamento de Apoio ao Turista, com 102 guardas municipais e duas bases móveis da Guarda Municipal.

"Estudamos tudo que seria possível fazer para dar mais vida, mais beleza e tornar o Centro Histórico um lugar interessante tanto para turistas como para baianos", disse o prefeito durante apresentação do projeto.

