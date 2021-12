Ações especiais marcam o Dia Mundial do Orgulho Autista em Salvador

O Dia Mundial do Orgulho Autista é celebrado nesta quinta-feira, 18, e na capital baiana, um conjunto de iniciativas está sendo realizado pela Unidade de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência (UPCD), por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), com ações especiais para atender e garantir os direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Foram entregues mais de 23 mil cestas básicas e mais de cinco mil kits de limpeza e higiene pessoal a alunos da rede municipal, público em geral e organizações sociais que atendem pessoas com deficiência, inclusive exclusivamente com TEA.

Durante o período de pandemia, também foi realizado o projeto Drive Thru Solidário, para arrecadar alimentos e materiais de limpeza. Além disso, a Prefeitura de Salvador também lançou a campanha “Doa+Salvador”, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e com a startup baiana SolidarEasy.

Atendendo ao pedido das famílias, a Prefeitura também flexibilizou o uso de máscaras por pessoas com autismo, que possuem a reatividade sensorial, a texturas, objetos ou qualquer contato externo com a pele.

Outra ação realizada foi a organização a divulgação da cartilha com informações gerais e específicas para pessoas com deficiência e com doenças raras na pandemia, lançada pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

