Ações educativas marcam a Semana Nacional de Trânsito em Salvador

Nesta terça-feira,25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou atividades da Semana Nacional de Trânsito que este ano teve como tema 'Nós Somos o trânsito'. As ações tiveram início na terça-feira,18, e o evento foi marcado por diversos encontros e palestras sobre conscientização e ações educativas sobre leis de trânsito na Sede da Instituição, na capital.

O principal objetivo é levar informação para motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres, sobre os papéis de cada um na melhoria do trânsito e na redução da violência.

Entre as atividades, o 'Cinema Rodoviário' foi um dos destaques da ação e foi realizado através de palestras com vídeos sobre segurança viária e conduta ao volante. Mais de 4.100 pessoas participaram do evento.

Além das palestras educativas, apresentações musicais também fizeram parte da programação. Na noite desta de segunda, 24, policiais rodoviários realizaram uma apresentação musical na Escola Pedro Calmon. Já a Banda Infantil de Alagoinhas fez uma apresentação para alunos da Escola Municipal Nova Esperança.

