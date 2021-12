Ações de prevenção contra a Aids serão intensificadas

Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Aids, lembrado nesta segunda-feira, 1º, as ações de prevenção e incentivo ao diagnóstico da doença serão intensificadas nos postos de saúde de Salvador e em todas as unidades da rede municipal.

A abertura oficial da mobilização acontece no Serviço Municipal de Assistência Especializada, localizado na rua Lima e Silva, 217, Liberdade, a partir das 9h.

Durante a ação, serão ofertados testes rápidos para detecção do vírus HIV em 30 minutos, além de palestras, atividades educativas e apresentações musicais.

Salvador é a 12ª cidade com maior incidência de Aids entre as capitais brasileiras. Somente este ano, foram notificados 607 novos casos.

Transmissão

De acordo com a coordenadora de agravos da vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde da Bahia (Sesab), Izabel Xavier, dados analisados nos últimos cinco anos - entre 2009 a 2013 - mostram um percentual importante dos casos de transmissão entre homens que têm relação com outros homens, em média 44%.



"Tem havido aumento especialmente em grupos vulneráveis, como homens que fazem sexo com outros homens, usuários de drogas e profissionais do sexo", diz.

Ícone de luta contra a Aids e mãe do cantor Cazuza - que morreu em 1990, vítima da doença -, Lucinha Araújo alerta para o fato de as pessoas confiarem demais nos medicamentos.

"Como agora existem várias opções que deixam a pessoa bem, alguns acham que não precisam mais se proteger", diz ela, que é presidente da Sociedade Viva Cazuza.

Hoje a entidade atende 25 crianças e adolescentes e outros adultos que não moram na sede, no Rio de Janeiro. Os custos são pagos com doações e com o recurso oriundo do pagamento dos direitos autorais de Cazuza.

Desde 2009 a marca L'Oréal Paris faz ações no Dia Mundial de Combate à Aids e transfere as arrecadações para a instituição.

Este ano, a ideia foi fazer parcerias com cabeleireiros que trabalham com a marca. Até o próximo dia 15, eles vão abrir as portas dos salões para fazer cortes de cabelo mais baratos.

Dois em Salvador aderiram à causa somente hoje. São eles: Espaço Performance, na Rua das Dálias, 576 - Pituba, por R$ 50 e a unidade do Jacques Janine, em Ondina, rua Doutor Osvaldo Ribeiro, nº 198, por R$ 99. Toda a renda será revertida para a Sociedade Viva Cazuza.

adblock ativo