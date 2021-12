Ações de infraestrutura no Centro ficam prontas até 2018

A previsão inicial era que o plano estadual de reabilitação do Centro Antigo fosse totalmente implantado este ano. O diretor atual da instância do Centro Antigo (Dircas), Maurício Mathias, diz que prefere não falar em prazos, mas que ações de infraestrutura devem ficar prontas até 2018.

Mathias diz que requalificar é estar com rua, imóveis aptos para ser habitados com escritórios, farmácias, universidades: "Tem que estar preparado para receber, e o governo tem feito isso para atrair investimento. Setenta por cento dos bens culturais estão no Centro Antigo".

Dentre as ações, ele destaca requalificação da Baixa dos Sapateiros, do entorno da Arena Fonte Nova, construção de moradias e reforma de casarões. Questionado sobre um balanço das intervenções, Mathias responde que "é um trabalho contínuo". "A gente quer sempre o melhor. Ações e obras estão em andamento. Hoje, o Centro Antigo está muito bonito, mais seguro".

Para o diretor do Espaço Itaú de Cinema, Cláudio Marques, a ação da iniciativa privada é positiva para a requalificação da região, mas o mais importante é que todas as intervenções, privadas ou públicas, devem ser integradas. "Não há nada de fato que possamos chamar de política voltada para a região para que as pessoas venham para cá. Não há um projeto de moradia", frisa.

Imóveis históricos

Escritor e jornalista, Nelson Cadena defende que, para a revitalização efetiva, falta um plano de recuperação de alguns imóveis históricos degradados, como o Palacete Mercuri. "Mas, também, um plano de ocupação comercial e cultural só será bem-sucedido se o empresário tiver garantias de segurança. Nesse plano de ocupação, devem estar previstas áreas de estacionamento e transbordo".

