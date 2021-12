Ações chamam a atenção para prevenção contra a tuberculose

Uma série de eventos em Salvador vai abordar a prevenção e tratamento da tuberculose pela passagem do dia mundial de mobilização e luta contra a doença, no dia 24 deste mês. Também na próxima sexta-feira, o Ministério da Saúde lançará o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, com foco na evasão do tratamento, pesquisas e prevenção.

A programação na capital baiana iniciou-se segunda-feira passada e segue até o dia 30 (confira abaixo). As atividades são promovidas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) por meio do Programa Estadual de Controle da Tuberculose.

Os índices no Brasil são preocupantes, segundo o pneumologista Jamocyr Marinho. “O assunto deve sempre ser discutido. O objetivo é mobilizar as instituições e a sociedade. É o momento de relembrar que a doença ainda existe e há tratamento e diagnósticos consolidados”, disse o também professor da Escola Bahiana de Medicina e da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC).

Ocorrências

Em Salvador, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o número de óbitos entre janeiro e março deste ano teve dois casos a mais do que em 2016, que registrou 425 ocorrências e 10 óbitos em igual período. Este ano, já foram 468 casos, com 12 mortes. Ao longo de 2016, foram 1.629 notificações, com 73 óbitos.

Na Bahia, anualmente, são diagnosticados mais de 4,5 mil casos novos, com 61,8% de cura e abandono de tratamento de 6,1%. No ano passado, dados ainda não completos alertam para o número de 4.379 infectados, com 225 óbitos.

A orientação para a população é procurar uma unidade de saúde entre a segunda e a terceira semana de tosse intensa.

No Brasil, os registros de infectados chegam a 70 mil por ano. Na Bahia, morrem cerca de 350 pessoas no período. Embora a Organização Mundial da Saúde estabeleça o mínimo de cura de 85%, o Brasil registra em torno de 70%, e a Bahia está abaixo do índice de 70%.

Na unidade referência no tratamento na Bahia, o Hospital Octávio Mangabeira, cerca de mil pacientes são atendidos anualmente.

“O combate mais demorado é em pessoas que adquirem bacilos multirresistentes por conta de falhas ou interrupção do tratamento ou ainda pela infecção direta por esse tipo de bacilo”, explicou o pneumologista Jamocyr Marinho. Enquanto o combate normal dura seis meses, os casos mais graves podem chegar ao período de dois anos.

Programação

Quarta-feira (dia 22)

Atualização sobre Imunopatogênese da Tuberculose, às 10h30. Local: auditório do Ibit – Ladeira do Campo Santo. Controle da Tuberculose no Sistema Prisional, às 14h / Desigualdades Sociais em Saúde e a Tuberculose, às 14h. Local: auditório do Instituto de Saúde Coletiva da Ufba

Sexta-feira (dia 24)

Debate sobre o Hospital Especializado Octávio Mangabeira: Novo perfil do hospital e assistência ao paciente com tuberculose, às 8h30. Local: auditório do hospital. Palestra sobre tubérculos-HIV para os estudantes da Escola Estadual de Saúde Pública (EESP), às 8h30. Local: auditório da Fundação Hemoba

Quarta-feira (29)

Palestra de Sensibilização para a Tuberculose, às 8h30. Local: Casa de Apoio da Defensoria Pública

Quinta-feira (30)

Mesa-redonda sobre TBMR, às 8h. Local: auditório do Hospital São Rafael

adblock ativo