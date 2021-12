ACM Neto vai levar três nomes da atual gestão para equipe pessoal em 2021

O prefeito ACM Neto pretende levar três peças do primeiro escalão do atual governo para integrar a equipe pessoal, a partir de janeiro de 2021. Segundo o gestor, os escolhidos são Paulo Souto, secretário da fazenda de Salvador; Kaio Moraes, atual chefe de gabinete e Luciano Ribeiro, ex-deputado estadual.

"Convidei o ex-governador Paulo Souto para fazer um trabalho pela fundação nacional do partido, que é o Instituto Liberdade e CIdania. Paulo vai fazer um trabalho técnico para montar uma equipe de coordenação em diversos setores, com as melhores práticas de gestão pública, inclusive para ajudar outros governos do DEM no país", disse Neto em coletiva.

O gestor afirmou ainda que umas das principais funções vai ser a de fazer um diagnóstico dos problemas na Bahia. Neto pretende mobilizar pessoal técnico, tanto local, como de outros estados, para que sejam apresentados temas que levem a discussão do futuro do Estado.

"Precisava de uma pessoa com o gabarito e o currículo de Paulo. Todos sabem da minha relação histórica com Paulo. A partir do ano que vem ele não fica na prefeitura e vai comigo", garantiu.

Na ocasião, Neto entregou a Avenida Joana Angélica após a requalificação do local. A obra teve a duração de quatro meses e investimento de R$1,5 milhão, com recursos próprios. De acordo com Neto, o intuito da intervenção é modernizar e adequar os fluxos de pedestres e veículos às novas necessidades urbanas e sociais.

"“Essa obra foi pensada especialmente depois da experiência que vivemos com a pandemia. Um dos aprendizados é de que é fundamental priorizar o espaço público e valorizar o pedestre, dar condições para pessoas transitarem com segurança e conforto nas ruas. Aqui na Avenida, diminuímos o espaço do veículo para dar espaço ao pedestre, valorizando também o ambulante que terá a atividade muito mais organizada, evitando as aglomerações que vimos, inclusive, durante a pandemia”, afirmou o prefeito".

