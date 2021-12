ACM Neto se compromete a lutar contra a saída da Petrobras da Bahia

Em uma reunião com o Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro) na tarde desta segunda-feira, 23, o prefeito de Salvador, ACM Neto, falou sobre a saída da Petrobras da Bahia, com a venda da RLAM, da Transpetro, Campos Terrestres, Termoelétricas, o fechamento da FAFEN e do Torre Pituba.

Na ocasião, o coordenador do Sindipetro, Jairo Batista, o coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), José Maria Rangel e os diretores da entidade sindical, Radiovaldo Costa, Elizabete Sacramento e Francisco Ramos externaram a preocupação da entidade com a saída da Petrobras da Bahia, além das consequências econômicas para o estado e diversos municípios, que virão com as demissões de empregados, transferências e perda de receita.

Foi entregue uma carta ao prefeito, solicitando apoio em ações e articulações políticas no plano estadual e federal, para possibilitar a abertura de diálogo com a direção da empresa e com o Governo Federal, com a intenção de conter essas medidas.

“Fora os prejuízos individuais que isso traz para a vida de cada pessoa, tem o prejuízo coletivo para a cidade e o estado. Podem contar inteiramente comigo, inclusive, já me manifestei contra a decisão da empresa e do governo federal, cujas consequências já estamos começando a sentir”, afirmou ACM, demonstrando sensibilidade com a situação.

O prefeito se comprometeu a apontar, nacionalmente, os prejuízos para o município e estado, com a saída da Petrobras da Bahia. Além dele, o deputado Paulo Azi também se comprometeu a participar da luta, mobilizando a bancada de deputados da Bahia, coordenada por ele.

Seguindo para Brasília na terça-feira, 24, o prefeito ACM Neto dará início às articulações políticas pela permanência da Petrobras na Bahia.

