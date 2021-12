ACM Neto relembra o avô durante Lavagem do Bonfim

O dia do prefeito ACM Neto (DEM), nesta quinta-feira, 17, começou na participação do ato ecumênico na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia prefeito, em celebração ao Senhor do Bonfim. Ao lado de correligionários, o gestor municipal seguiu a tradicional caminhada, junto com o cortejo, em direção à Igreja do Bonfim.

O momento, para Neto, foi de muita emoção. Ele alegou que o ato remete a memória do avô, o ex-governador da Bahia, ACM. “Eu comecei a caminhada com meu avô antes mesmo de pensar em entrar na política exatamente acompanhando o momento especial que era pra ele e a partir daí percebi como era diferente estar aqui”, disse. Neto ressaltou que quem faz a caminhada do Bonfim sabe a emoção que é estar ao lado das pessoas e ter o povo baiano mostrando que essa é a sua natureza, que é isso é o que diferencia, que vem de coração.

Já o vice-prefeito Bruno Reis (MDB), que nos bastidores é cotado como um possível postulante ao cargo de Neto, aproveitou a ocasião para agradecer as bênçãos e destacar as intervenções realizadas na Colina Sagrada, pela gestão municipal. “A tradicional Lavagem do Bonfim é uma lição de tolerância religiosa que os baianos dão ao mundo. Na festa, fiéis e devotos vão às ruas manifestar fé em completa harmonia, durante o cortejo, que é um dos símbolos culturais do nosso estado”, afirmou.

Reunião a vista

Durante os festejos, o prefeito foi convidado pelo governador Rui Costa (PT) para uma reunião. O principal problema a ser discutido, na avaliação de Neto, é a questão do transporte público. Mesmo no cortejo religioso e o governador afirmando que não trataria de política no ato, o clima de disputa política na sucessão do prefeito em 2020. Questionado sobre a aproximação do grupo do governador com membros do seu grupo político, como Guilherme Bellintani e Geraldo Júnior, novo presidente da Câmara Municipal de Salvador, Neto afirmou que a disputa o envaidece. "Pelo fato de que o PT precisa lembrar de nomes ligados a mim para tentar pensar em alguma coisa pro ano que vem", afirmou.

