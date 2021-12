ACM Neto quer transformar Réveillon de SSA no maior do País

Quatro anos. Este é o tempo estipulado pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, para transformar o Réveillon da capital baiana no maior do Brasil.

"Nós calculamos que quatro anos é prazo adequado para que esse produto se consolide e a gente tenha o maior Réveillon do Brasil." disse o prefeito, que concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 2, no palácio Thomé de Souza.

ACM Neto ainda destacou o fato do Réveillon de Salvador ter dois grandes nomes da música nacional, Caetano e Gil, filhos da terra, cantando de graça para a população. "Ter Caetano e Gil juntos, tocando ao vivo na sua terra, de graça para a população, na virada, nenhuma outra cidade no Brasil ofereceu isso".

Mas para se tornar o maior réveillon do Brasil, Salvador também terá que se tornar no maior Réveillon do mundo. O título pertence a cidade do Rio de Janeiro com a festa realizada em Copacabana. O evento carioca reúne mais de dois milhões de pessoas, segundo estimativa da Riotur, empresa de turismo do Município do Rio de Janeiro.

Esse ano, a festa soteropolitana em quatro dias contou com 390 mil pessoas. Na noite da virada foram 150 mil presentes na Praça Cairu, no bairro do Comércio, segundo estimativa da Polícia Militar.

