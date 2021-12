ACM Neto promete abrir "caixa-preta" de empresas de ônibus

O prefeito ACM Neto (DEM) determinou nesta quinta-feira, 27, que as 18 empresas que atuam no sistema de transporte público da capital baiana deem "ampla e transparente" divulgação às planilhas, com valor de lucros e custos de operação das linhas de ônibus.

Segundo o prefeito, os dados deverão ser disponibilizados no bojo das discussões sobre a licitação da concessão das linhas de ônibus de Salvador, cujo edital será publicado em julho.

"Se existir caixa-preta, essa concessão vai abrir. De imediato, as empresas terão que apresentar as planilhas de custo. Com a concessão, o novo modelo será apresentado totalmente transparente e seguro", afirmou.

Argumentando que é um direito do cidadão saber o que compõe o preço das passagens de ônibus, Neto prometeu criar para um controle social do sistema de transporte. Uma das medidas será a reativação do Conselho Municipal de Transportes, desativada desde o início da gestão João Henrique (PP).

O vereador Sílvio Humberto (PSB) afirma que a abertura das planilhas é ponto central para abrir o debate sobre o transporte em Salvador. "É preciso conhecer qual a margem de lucro destas empresas. Ninguém sabe qual é", destaca o vereador.

Sobre o Conselho de Transportes, ele defendeu que tenha caráter deliberativo para haver controle social.



Audiência pública - Durante o protesto, ficou ainda acordado que os vereadores votarão, na próxima quarta-feira, proposição de audiência pública para discutir o sistema de ônibus.

"Esperamos reunir toda a bancada para aprovar a audiência e fazer essa discussão com a sociedade", destaca o líder do DEM, Léo Prates.

