ACM Neto pede desculpa por problemas em palco na Conceição

Durante a coletiva de imprensa para a apresentação da programação natalina de Salvador, que será realizada no Dique do Tororó entre os dias 19 e 22 de dezembro, o prefeito ACM Neto explicou que o problema ocorrido com o palco onde seria celebrada a missa de Nossa Senhora da Conceição da Praia foi um erro de comunicação entre a Arquidiocese de Salvador, a prefeitura municipal e a empresa terceirizada para o cumprimento da tarefa.

"A prefeitura só pode pedir desculpas pelo que aconteceu, mas mostrar também que foi um problema alheio da vontade do município e aqueles que deram causa a esse problema serão responsabilizados", afirmou Neto.

O arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, também afirmou que o assunto é um caso superado. "Acredito que a empresa responsável não tinha a dimensão da festa e da multidão que iria. O problema até serviu para percebermos que temos que programar nossas festas religiosas populares com mais antecedência e que deve haver mais interferência da igreja no sentido de informar o que é preciso para a realização desses eventos. Da minha parte, já está tudo explicado", enfatizou o religioso.

O imbróglio que resultou no pedido de desculpa formal de ACM Neto ocorreu após um problema no palco onde seria realizada a missa campal em frente à Igreja da Imaculada Conceição da Praia, no Comércio, no último dia 8, data dedicada à padroeira da Bahia. Na ocasião, dom Murilo Krieger afirmou que a falta de condições de segurança e o tamanho reduzido do palco não davam condições de que a cerimônia fosse realizada no local.

Por conta disso, a missa foi transferida para a parte interna da igreja, fazendo com que milhares de fiéis ficassem do lado de fora. A situação deixou o arcebispo de Salvador inconformado ao ponto de afirmar que na próxima festa da Conceição a própria igreja arcaria com a montagem do palco, já que ele considerou a situação como uma "falta de respeito" com a padroeira da Bahia.

