ACM Neto lança edital da primeira etapa do BRT

O edital de licitação para a construção do BRT de Salvador foi lançado nesta terça-feira, 14, e está disponível na Superintendência de Conservação e Obras Públicas. O edital corresponde à primeira etapa do projeto, que vai ligar o Parque da Cidade até a região da rodoviária, com investimento de R$ 408 milhões.

O prazo para a conclusão das obras é de até 28 meses após a assinatura do contrato com a empresa ou consórcio que vencer a licitação.

No total, os corredores serão implantados em duas etapas, além da expansão do sistema do Parque da Cidade até a Pituba. O projeto foi fracionado para facilitar a captação de recursos federais, segundo a prefeitura.

Nas duas etapas, o projeto será implantado ao longo do corredor formado pela avenida Vasco da Gama, rua Lucaia, avenida Juracy Magalhães e avenida ACM, se estendendo desde a estação da Lapa até o terminal de integração Iguatemi (metrô/ ônibus), na região do atual shopping da Bahia.

As obras contemplam também obras de macrodrenagem, uma vez que o BRT irá passar por áreas que sofrem com alagamentos durante o período das chuvas.

O projeto prevê alcançar o atendimento de cerca de 31 mil passageiros por hora (em horário de pico) num horizonte até o ano de 2044.

"A concepção desse projeto foi fazer a integração desses dois principais centros de Salvador. Quando estiver com funcionalidade completa, vai permitir que as pessoas saiam da Lapa ao Iguatemi em 15 minutos. Já temos um plano de expansão que vai integrar a região do Parque da Cidade chegando até a orla", afirmou o prefeito ACM Neto.

