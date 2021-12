ACM Neto lamenta vandalismo na cidade: "Muito triste"

O prefeito ACM Neto (DEM) lamentou na manhã desta segunda-feira, 5, o incêndio de um ponto de coleta seletiva, instalado na avenida Manoel Dias, na Pituba. Por meio do Facebook, Neto disse está muito triste com "mais uma notícia de vandalismo".



A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a 16ª Delegacia Territorial da Pituba, mas a polícia informou que ainda não sabe detalhes sobre o caso.



Confira a integra da publicação do prefeito de Salvador:







Muito triste em começar a semana com mais uma notícia de vandalismo. Dessa vez, incendiaram um dos 75 pontos de coleta... Posted by ACM Neto on Segunda, 5 de outubro de 2015

