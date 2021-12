ACM Neto lamenta pichação na Igreja de Santana

O prefeito ACM Neto lamentou a pichação na Igreja de Santana, feita na noite da sexta-feira, 22, em publicação nas redes sociais neste sábado, 23. A primeira parte da obra de requalificação do Rio Vermelho será entregue no dia 29 de janeiro.

"Um dos símbolos mais importantes e históricos do bairro foi recuperada, pintada e recebeu iluminação cênica. Isso tudo foi feito para vocês, por vocês e com o nosso dinheiro! É revoltante saber que existe uma minoria que ainda joga contra a cidade e que tenta prejudicar um trabalho feito com muito suor, dedicação e amor", disse o prefeito.

A seis dias da inauguração da Nova Orla do Rio Vermelho, Salvador amanhece com marcas de mais um ato covarde e que só... Publicado por ACM Neto em Sábado, 23 de janeiro de 2016

