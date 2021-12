ACM Neto lamenta morte de Sante Scaldaferri

O prefeito ACM Neto lamentou o falecimento do artista plástico e professor Sante Scaldaferri, ocorrida neste domingo, 15. Neto destacou a grande contribuição do múltiplo artista para a cultura baiana nos diversos campos em que atuou, "sempre com destaque e sempre elevando o nome da Bahia e particularmente de Salvador, terra onde nasceu e exerceu com genialidade a sua arte", disse.

ACM Neto destacou ainda a influência que Sacaldaferri exerceu em gerações de novos artistas na Bahia e no Brasil. Ele disse que sua arte ultrapassou fronteiras e serviu de inspiração para gente de todo o mundo.

O enterro do artista será nesta segunda-feira, 16, às 17h, no Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador.

Conselho Estadual de Cultura

O Conselho Estadual de Cultura lamentou a morte do ex-conselheiro de cultura integrante durante 11 anos e artista plástico baiano Sante Scaldaferri, que faleceu neste domingo, 15, aos 88 anos. Pintor, gravador, tapeceiro, ator, cenógrafo e professor, Scaldaferri deixa grande contribuição à cultura baiana nas diversas linguagens artísticas em que atuou.

Secult-BA

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) e suas unidades vinculadas - Fundação Cultural do Estado da Bahia, Fundação Pedro Calmon e Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - lamentam o falecimento do artista plástico baiano Sante Scaldaferri, aos 88 anos, na noite deste domingo, 15. A SecultBA transmite o seu pesar aos familiares e amigos.

adblock ativo