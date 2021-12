ACM Neto fala em lançamento de programa federal em Brasília

Foi lançado nesta quarta-feira, 9, em Brasília, o programa federal Cartão Reforma, que vai liberar recursos para que famílias de baixa renda realizem melhorias nas residências, a exemplo do que já ocorre em Salvador, com o programa Morar Melhor.

Para falar da experiência na capital baiana, que inspirou a iniciativa federal, o prefeito ACM Neto foi convidado pelo Palácio do Planalto para apresentar detalhes do programa municipal. Ele agradeceu, em nome dos prefeitos, pela iniciativa do governo federal, que, segundo ACM Neto, “passa a tratar as comunidades carentes de forma mais humana e inclusiva”.

O presidente Michel Temer, o ministro Bruno Araújo (Cidades) e o governador de Goiás, Marconi Perillo, também discursaram na cerimônia de lançamento do Cartão Reforma.

A ação federal deverá liberar até R$ 9 mil para que famílias de baixo poder aquisitivo realizem melhorias nas residências, com benefícios a 3,5 milhões de famílias em todo o país. O orçamento previsto é de R$ 500 milhões para 2017.

Poderão ser contempladas famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil, faixa do programa Minha Casa, Minha Vida.

A iniciativa bancará a aquisição de materiais de construção para as reformas, mas o custo com a mão de obra será responsabilidade dos beneficiários.

Morar Melhor

Em Salvador, para cada unidade habitacional são destinados R$ 5 mil para custeio da reforma, que pode incluir pintura, reboco e revestimento de parede, recuperação ou troca do telhado, substituição de esquadrias e instalações sanitárias. O cadastro é feito pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza. Os próprios moradores escolhem as intervenções que desejam para o imóvel, executadas pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas.

“Não tenho dúvidas de que o governo federal lança um programa com o poder de transformar a vida das pessoas. Sabemos que a principal demanda da população é uma só: emprego. Por esse motivo, o governo deve fazer todo o esforço para colocar nos trilhos a economia do país. Sem a economia equilibrada, todas as outras tarefas ficam difíceis. E esse é um programa que alia transferência de renda, melhoria habitacional e geração de emprego”, observou ACM Neto.

