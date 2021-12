ACM Neto estuda realizar duas festas no Réveillon de 2014

A Prefeitura de Salvador ainda não decidiu onde será a próxima festa de Réveillon. Apesar do evento no Comércio ter sido considerado bem sucedido, o prefeito ACM Neto, que concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 2, ainda não definiu se vai realizar novamente a comemoração da virada para 2015 no mesmo local. A preocupação é se o espaço comporta um público maior.



"Nos Próximos meses, e não vai demorar, essa decisão será anunciada, até porque a gente quer lançar o réveillon de 2014 para 2015 com uma grande antecedência que permita a cidade ganhar mais do ponto de vista econômico. Ano que vem queremos fazer uma festa ainda maior e tudo será levado em consideração na hora de definir o local do próximo réveillon", disse o prefeito.

Este ano, 390 mil pessoas estiveram nos quatro dias de festa, sendo o maior público na noite do dia 31, com aproximadamente 150 mil pessoas na virada do ano.

Pelo sucesso de público, a Prefeitura estuda a possibilidade de dividir o Réveillon em duas festas principais. Os locais ainda não foram definidos, mas algumas das possibilidades iniciais são repetir a realização no Comércio, voltar para a Barra ou ainda ampliar os eventos no Subúrbio e Cajazeiras.

"Vamos fazer em 2014 toda a recuperação da Praça Cairu. Então a Praça Cairu será um nova Praça Cairu, o que inclusive pesa para que o réveillon continue aqui. Agora o suspense continua um pouquinho mais." afirmou ACM Neto.

