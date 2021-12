ACM Neto é barrado na Igreja do Bonfim

A chegada do prefeito ACM Neto (DEM) à Colina Sagrada foi marcada por uma confusão. Isso porque Neto foi barrado pela segurança do governo do estado e, inicialmente, não conseguiu acessar o adro da Basílica do Senhor do Bonfim, onde ocorreu a tradicional lavagem do Bonfim.

A justificativa da segurança foi que a entrada das autoridades deveria ser feita pelo portão lateral, não pela entrada frontal da basílica, por onde Neto chegou acompanhado de sua equipe. Houve bate boca e muitos empurrões, e ainda deu tempo de o prefeito ser chamado de "golpista" por algumas pessoas que estavam na Colina Sagrada.

A confusão só foi desfeita com a chegada do vereador Joceval Rodrigues (PPS), que conseguiu a chave do portão e, após conversar com os seguranças, liberou o acesso do prefeito, que não ficou nada satisfeito com a situação.

"A basílica do Bonfim não pertence a nenhuma autoridade, pertence à cidade, ao povo, não tem nenhuma lógica chegar e não pode entrar, porque a segurança do governador não quer. Para cima de mim não dá, né?!", disse Neto, após ser questionado pelo A TARDE sobre o ocorrido. O governador, quando chegou à colina, acessou o adro pelo local indicado por sua segurança, pelo lado da basílica.

