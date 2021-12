ACM Neto diz que Salvador não estava preparada para a Copa

O prefeito ACM Neto disse, nesta sexta-feira, 21, durante entrevista coletiva, que Salvador não estava preparada para a Copa das Confederações. "Não se organizou como deveria, sobretudo no passado, para receber um evento desse porte", explicou.

"A Prefeitura recebeu um cardápio de obrigações, cujos montantes comprometeriam o orçamento do município. Só o que se refere ao plano de mobilidade, nos teríamos que gastar mais de 170 milhões de reais. Nós enxugamos tudo. Nós estamos gastando apenas o essencial", destacou, sobre as críticas aos gastos com a Copa das Confederações.

O prefeito também afirmou que não houve prejuízos aos serviços públicos essenciais. "A Prefeitura trabalhou ao longo da noite de ontem (quinta-feira, 20) e toda madrugada de hoje (sexta-feira, 21) para garantir a limpeza, na atenção aos postos de saúde - que foram bastante demandados e funcionaram muito bem -, na operação de trânsito - que também ocorreu como planejado".

Neto disse que a manifestação "é uma prova muito clara de que a democracia no Brasil está saudável e pulsante. Entendo que todos os políticos devem estar atentos aos recados das ruas, devem, nesse momento, refletir muito sobre as mensagens trazidas por essas manifestações".

Para ele, a maioria "vai às ruas para cumprir com seu dever cívico e colocar suas posições. A nobreza e legitimidade desse processo não pode ser maculado por um grupo muito pequeno que não está na origem das manifestações".

"O que a gente pede, na hipótese de haver outros movimentos, é que as pessoas cuidem da cidade. O espaço público pertence a todos, e não ao governo. E sei que grande maioria dos manifestantes têm essa compreensão e não concorda a nenhum tipo de dano aos espaços públicos em nossa cidade", afirmou.

