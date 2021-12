ACM Neto diz que obras na Barra não vão afetar Carnaval

O prefeito ACM Neto disse nesta segunda-feira, 7, durante evento de assinatura da ordem de serviço autorizando o início das obras de requalificação da orla da Barra, que as intervenções no bairro não irão afetar o Carnaval.

"O nosso cronograma é entregar a primeira etapa antes do Carnaval e a segunda antes da Copa do Mundo. Portanto, até o fim de maio toda a obra da Barra vai estar concluída", afirmou o prefeito durante o ato, que contou com a presença de vereadores, deputados, secretários da gestão municipal e lideranças do bairro.

Em relação ao Réveillon, devido às obras, Neto confirmou que a festa não será realizada na Barra, como acontece há cerca de 15 anos, e afirmou que o Jardim de Alah é o provável destino da celebração.

As obras na Barra estão previstas para começar ainda esta semana. A Odebrecht, empresa responsável pela execução, espera apenas a emissão de uma licença, que deve sair hoje, para dar início aos trabalhos.

A principal novidade do projeto é a implantação de piso compartilhado para pedestres e veículos, com velocidade máxima de 20 km/h. O local terá também faixas para bicicletas e piso tátil para pessoas com dificuldade de locomoção. Em alguns trechos, haverá restrição ao uso de veículos motorizados.

A previsão de término das obras, que têm investimento de cerca de R$ 57.705.106, é para junho do próximo ano. Os recursos são da prefeitura e do governo federal.

Etapas - A intervenção acontecerá em cinco trechos e será feita em duas etapas - uma com conclusão prevista para antes do Carnaval e a outra para junho. A primeira etapa compreende os trechos 1, 2 e 3. O primeiro é na Av. Oceânica, entre o Barra Center e o Farol da Barra.

O segundo trecho vai do Farol da Barra ao Forte Santa Maria, com início das obras previsto para a segunda semana de novembro. O trecho 3 engloba as ruas Barão de Sergy e Barão de Itapuã, com intervenções a serem iniciadas em novembro.

Após o Carnaval, será iniciada a segunda etapa, com os trechos 4 e 5. O quarto está localizado na Av. Sete de Setembro, entre os forte Santa Maria e São Diogo, enquanto o segundo é a rua Almirante Marques de Leão. Ao longo das obras, a Odebrecht garante que os acessos aos pontos turísticos e à praia serão mantidos.

Para o criador do projeto, o arquiteto Lourenço Valladares, a principal novidade da proposta é a mudança de conceito. "Isso é um espaço público, tem que ser entendido como espaço para os humanos em suas diversas formas de utilizar, seja de carro, de bicicleta, de ônibus, de patins, a pé", ressaltou.

Valladares, que nasceu e ainda vive na Barra, acrescenta que, para que o espaço se torne efetivamente público, foi preciso eliminar as limitações. "Não poderia existir limitações como meio-fio, separação para quem anda a pé, ou o asfalto, onde só passam carros e ônibus, ou até os calçadões, só para pessoas a pé. Tudo se transformou num único nível, para todas as formas de locomoção".

Moradores - Moradores e comerciantes da Barra aprovam o projeto, mas cobram a minimização de problemas devido às intervenções. "Vai melhorar a qualidade de vida para todos, permitir a melhor utilização do espaço público", afirma a diretora da Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra), Ieda Domingos.

Segundo ela, os moradores vão reivindicar que a praça Patriarca da Independência, ou dos Tamarineiros, também seja incluída no projeto de requalificação. "Vamos nos reunir mensalmente com a prefeitura e a empresa responsável para cobrar reivindicações e discutir o andamento das obras", contou.

Para o empresário e morador Sérgio Bezerra, 60, os transtornos causados serão compensados com a nova orla. "Em todos os lugares que vou, sempre escuto críticas em relação à orla de Salvador. Daremos nossa parcela de contribuição e teremos a contrapartida, que é uma orla para as pessoas".

O secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, Fábio Mota, ressaltou que a requalificação da orla da Barra representa um ganho para o desenvolvimento da capital. "O turismo representa 20% do PIB de Salvador, que é um importante destino turístico do País", disse.

