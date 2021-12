ACM Neto diz que barranco que desmoronou é área particular

O prefeito ACM Neto disse que o terreno do barranco que desmoronou nesta quinta-feira, 9, em cima de um ponto de ônibus, deixando duas vítimas, é uma área privada. Em entrevista para uma emissora de televisão, o prefeito informou que o governo municipal fará o trabalho emergencial no local, mas que o proprietário do terreno deve ser acionado.

De acordo com ACM Neto, quando a chuva parar, equipes da Prefeitura vão iniciar o processo de contenção no local. Além disso, será realizada a limpeza da Avenida Juracy Magalhães. Duas pistas serão interditadas e o tráfego só será liberado em uma via na Avenida Juracy Magalhães, no sentido Lucaia.

Emergência

ACM Neto disse que as equipes da Prefeitura estão em alerta durante o período chuvoso, sendo que a prioridade é para as áreas com risco de deslizamento. O prefeito também informou que a atenção é redobrada para as vias que alagaram, para tentar desobstruir o local e liberar a fluidez do tráfego.

Apoio

O governador Rui Costa informou, por meio de nota, que ofereceu apoio ao prefeito e disponibilizou a estrutura do Governo do Estado para a gestão municipal. ACM Neto declarou, na entrevista para emissora de televisão, que vai aceitar a oferta.



"De prontidão ao município (Salvador) e outras cidades do interior que tenham ocorrências"

