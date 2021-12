ACM Neto confirma que circuito "Dodô" não mudará de nome

O prefeito ACM Neto, afirmou, na manhã desta quinta-feira, 5, que irá respeitar a decisão do Conselho de Carnaval e não irá aprovar a mudança de nome do Circuito Dodô (Barra-Ondina) para "Circuito Daniela Mercury".

Em contrapartida, Neto disse que a cantora baiana será homenageada no fim de ano, quando a Praça Cayru, no bairro do Comércio, será nomeada durante os festejos de Réveillon de "Arena Daniela Mercury".

Neto comentou sobre o caso durante o evento de inauguração da rua Doutor Eduardo Dotto, que liga os trechos de orla de São Tomé de Paripe e Tubarão, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A via foi entregue nesta quinta depois de requalificação realizada pela prefeitura.

Rejeição

O Conselho de Carnaval (Concar), decidiu em reunião na noite desta terça-feira, 3, rejeitar o projeto de lei que sugere a mudança de nome do circuito da Barra de "Dodô", para "Daniela Mercury". Trinta e um representantes do Governo do Estado e da Prefeitura formam o Concar.

O projeto de indicação para mudança no nome do circuito foi aprovado na semana passada na Câmara de Vereadores.

Essa proposta foi da vereadora Vânia Galvão (PT), que durante sessão destacou a atuação de Daniela no circuito e alegou a ausência de nomes de mulheres nos espaços oficias do carnaval de Salvador.



A ideia causou polêmica. O cantor Moraes Moreira fez uma carta aberta a ACM Neto pedindo o veto da proposta.

adblock ativo