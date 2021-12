ACM Neto completa 10 km da Maratona Salvador e palpita sobre Ba-Vi

O prefeito ACM Neto completou a prova de 10 km da Maratona Cidade de Salvador, ocorrida na manhã deste domingo, 22. O percurso foi cumprido em 55 minutos, abaixo da meta de 1 hora estipulada por ele, que participou da competição junto com outros 3,5 mil corredores de diferentes níveis, distribuídos nas provas de 5k, 10k, 21k e 42k.

A chegada no ponto final foi celebrado pelo prefeito em seu perfil no Twitter. "10k em 55 minutos. Broquei!", escreveu ele na legenda de um vídeo que registrou o momento. Confira:

Após terminar a prova, ACM Neto posou para fotos com outros participantes e aproveitou o domingo de Ba-Vi para dar seu palpite no placar: "De manhã teve a maratona e de tarde é o Bahia que vai correr e brocar em campo. Hoje é 2x1... anotem!", apostou ele. A partida acontece na Arena Fonte Nova, às 16h, e terá narração lance a lance no Portal A TARDE.

De manhã teve a maratona e de tarde é o Bahia que vai correr e brocar em campo. Hoje é 2x1... anotem! 🔴🔵 pic.twitter.com/Bntu9T80fB — ACM Neto (@acmneto_) 22 de outubro de 2017

