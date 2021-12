ACM Neto atribui alagamentos em Valéria a omissão da Via Bahia e da Embasa

Moradores do bairro de Valéria, em Salvador, reclamam de constantes alagamentos na área próxima à BR-324 toda vez que chove na capital. Nesta quinta-feira, 28, o prefeito ACM Neto responsabilizou a Via Bahia e a Embasa pelos transtornos registrados na localidade de Terracom.

De acordo com o gestor municipal, a localidade tem sofrido em função da falta de manutenção de um canal que passa abaixo da rodovia, o que se agrava em função de uma intervenção feita pela Embasa na pista marginal.

“A Via Bahia, que já foi autuada este ano pela Prefeitura, simplesmente não faz a manutenção periódica das tubulações que passam pela região de domínio, em Valéria, e a Embasa reduziu o calibre de um duto, diminuindo consideravelmente a vazão da água”, afirmou ACM Neto.

O prefeito disse também que vai denunciar as duas empresas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Ministério da Infraestrutura.

“A população de Valéria e de outros bairros vizinhos e os milhares de motoristas que passam pelo local diariamente não podem sofrer mais com a omissão da Via Bahia e da Embasa. Enquanto as duas empresas trocam acusações e não fazem as obras necessárias para eliminar os alagamentos, a população enfrenta muitos transtornos. Essa situação traz riscos à saúde, segurança e bem-estar dos moradores”, disse o prefeito.

De acordo com, o prefeito, a Via Bahia e a Embasa estão fechando os olhos para os problemas da BR-324 e infringindo a legislação, ignorando também cobranças feitas pelo Ministério Público da Bahia. “Não vamos permitir que a população soteropolitana seja prejudicada pela má atuação das duas empresas", disse.

