ACM Neto assina ordem de serviço para reforma do Casarão dos Azulejos Azuis

O prefeito ACM Neto assinou na manhã desta sexta-feira, 18, a ordem de serviço para as obras no Casarão dos Azulejos Azuis, localizada no Comércio. O local será transformado no Museu da Música Brasileira.

O projeto do museu possui uma área construída total de 1.914,76 m². O objetivo é trazer com a obra um resgate histórico, já que se trata de uma área tombada. O espaço será destinado à cultura e aberto ao público, e faz parte do programa de investimentos 'Salvador 360', que busca revitalizar o Centro Histórico de Salvador.

"O imóvel que há muitos anos estava em ruína e a Prefeitura começa hoje suas obras de requalificação. Aqui vai funcionar mais um importante espaço cultural para a nossa cidade dentro da estratégia de oferecer produtos para a cultura de Salvador e principalmente no Centro Histórico. A partir da valorização das nossas tradições e do nosso passado podemos projetar um futuro de mais crescimento econômico com investimento pesado no turismo da nossa cidade", comentou ACM Neto durante o evento na Rua Conceição da Praia.

A obra custará R$ 7,8 milhões aos cofres públicos e será executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

