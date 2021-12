ACM Neto apresenta projeto da orla de Itapuã

O projeto de requalificação da orla marítima e do novo mercado municipal de Itapuã foi apresentado pelo prefeito ACM Neto, na manhã deste sábado, 8, na sede do bloco afro Malê Debalê, no Abaeté.

No total, o investimento previsto é de R$ 14 milhões, sendo 10 milhões para a orla e R$ 4 milhões para o novo mercado.

A extensão da área a ser requalificada é de 30 mil m² e contará com troca de piso, ciclovia, instalação de mirante próximo à escultura da Sereia, que também será revitalizada. Área de esportes e revitalização da praça Dorival Caymmi também estão entre intervenções.

"Salvador tem uma orla feia, até mesmo cidades menos importantes que a nossa têm a orla melhor. O que vamos fazer é torná-la bonita, para atrair turistas e mais negócios para o baiano", disse Neto.

Estiveram no evento líderes da comunidade local, representantes do governo, como o ex-prefeito de Salvador, o deputado federal Antônio Imbassahy, a secretária municipal de Ordem Pública do município, Rosemma Maluf.

Insatisfação

De acordo com o secretário da Casa Civil, Alberico Mascarenhas, o projeto foi elaborado a partir de reuniões com a comunidade de Itapuã para definir as prioridades.

Entretanto, Raimundo Bujão, líder da Frente Comunitária e Parlamentar de Itapuã, nega que tenha havido qualquer encontro prévio com os moradores.

"Não nos consultaram. Esse projeto não é o que o povo de Itapuã quer. Precisamos de cultura e não de bares", disse Bujão, referindo-se à quantidade de bares e restaurantes que estão previstos para serem instalados no calçadão.

Porém, a dona de casa Maria do Carmo espera que o projeto valorize os imóveis na região e traga mais segurança para o local. "O bairro está abandonado. O projeto vai atrair moradores e mais segurança", disse.

