ACM Neto apresenta a vereadores planos para Salvador

O prefeito de Salvador, ACM Neto, apresentou na tarde desta sexta-feira, 12,o planejamento estratégico da prefeitura aos vereadores, em reunião que aconteceu no Shereton Hotel da Bahia, no Centro da cidade. O planejamento detalha metas que vão desde a ampliação do número de escolas e postos de saúde "a colocar ordem na casa".

Para definir o planejamento, a Prefeitura foi dividida em dez áreas temáticas com 57 metas e 54 iniciativas estratégicas que fixam as metas de cada secretaria e órgão público até 2016. Até a apresentação desta sexta, várias reuniões ocorreram entre o prefeito, os secretários e dirigentes de órgãos para discutir as metas.

"Aliás, colocar ordem na casa é a principal meta para toda Prefeitura em 2013, corrigindo as ineficiências da gestão e aumentando a capacidade de execução de projetos e ações. Até 2016, o objetivo é tornar Salvador uma cidade mais agradável e acolhedora, com serviços públicos de melhor qualidade, com uma infraestrutura mais adequada e uma gestão que consolide um modelo de excelência", informou, em nota, a Prefeitura.

Todo o planejamento estratégico do executivo municipal será publicado em livro e entregue a cada secretário e dirigente de órgão pública. O documento também será aberto a consultas públicas.

adblock ativo