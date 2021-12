ACM Neto anuncia via exclusiva de ônibus da Lapa ao Iguatemi

O prefeito ACM Neto afirmou nesta terça-feira, 25, que vai apresentar nos próximos dias projeto de vias exclusivas para ônibus da Lapa ao Iguatemi, orçado em R$ 1 bilhão. "Vamos aproveitar muito bem parte dos R$ 50 bilhões que a presidente prometeu liberar para o setor de transportes", afirmou.

Neto participou do encontro nesta segunda, 24, com a presidente Dilmae ao retornar a Salvador afirmou que a prefeitura também vai lançar, depois de quase 20 anos, a licitação para a escolha dos novos concessionários do transporte coletivo.

Com manifestação marcada para quinta-feira na cidade, o prefeito disse que quer receber as lideranças dos manifestantes, no Palácio Tomé de Souza, para dialogar.

