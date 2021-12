ACM Neto anuncia pacote de medidas no trânsito

O prefeito ACM Neto (DEM) assina, na próxima terça-feira, 28, uma série de decretos propondo mudanças na engenharia de trânsito de Salvador com o objetivo de garantir maior fluidez no tráfego de veículos nas principais vias e avenidas.



Entre as novidades estão a construção de uma quinta faixa de veículos na avenida Luiz Viana Filho (Paralela), e a instalação de semáforos inteligentes (controlam o fluxo de carro e decidem o tempo em que o sinal deve ficar fechado ou aberto). O projeto-piloto será nas imediações do Shopping Iguatemi.



Um dos decretos estipulará novos horários para a carga e descarga de caminhões, com a proibição da circulação de veículos grandes em algumas vias da cidade. Também está prevista a relocação de pontos de ônibus na Avenida Bonocô e novas passarelas.



Parcerias privadas - O novo pacote de medidas foi anunciado pelo prefeito, ontem à noite, pouco antes de participar, como palestrante convidado, da reunião de diretores da Fecomércio-BA.



ACM Neto chegou com quase uma hora de atraso ao evento marcado para as 17 horas - "foi o trânsito, desculpou-se" - e disse que este é um primeiro pacote de medidas, de curto e médio prazos.



"Vamos apresentar projetos mais estruturantes, que estão sendo preparados pela prefeitura", informou. "Espero que possam começar a se materializar até o final do ano para que, em 24 meses a partir do início dos projetos, haja um impacto significativo no trânsito".



Pouco antes da chegada do prefeito, o presidente da Fecomércio, Carlos Amaral, citou os três pontos que mais prejudicam o comércio em Salvador: a prática de estacionamento irregular, a ocupação desordenada de camelôs na ruas e o trânsito travado.



As mudanças no trânsito preveem, ainda, o alargamento de algumas ruas da cidade, a inversão do fluxo na Avenida Paulo VI, na Pituba, e a retirada do semáforo em frente à Madeireira Brotas (Pernambués), na saída da avenida Luiz Viana Filho em direção à Avenida ACM.



ACM Neto não informou o custo dessas intervenções, que deverão contar com recursos captados pelo município e em parceria com a iniciativa privada.

PT contra a cidade.



Sobre o projeto de reforma tributária, previsto para ser votado na próxima semana, mas que sofre críticas dos empresariado e de vereadores da oposição, Neto mandou recado à bancada petista que fechou posição contra o projeto. "Vejo que o PT tomou uma decisão sem dialogar com o Executivo e sem trazer sugestões. Todas as críticas do PT são genéricas e sem detalhamento maior", disse ele.



Afinado com o Estado no caso do metrô e do sistema viário, Neto preferiu não responsabilizar o governador pela "postura de uma parte do PT". "Quem vai pagar preço alto por estar tentando fazer um terceiro turno da eleição é o PT, porque está contra a cidade, não está contra a administração de ACM Neto".

