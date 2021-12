ACM Neto anuncia investimentos na Guarda Municipal

O prefeito ACM Neto confirmou neste sábado, 27, investimentos para o Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Civil Municipal (GCM). O anúncio foi feito após o término da corrida com profissionais do GOE, na avenida Tamburugy.

A primeira medida foi a inauguração da quadra poliesportiva do GOE, sediado na mesma avenida (atrás do Shopping Paralela). O prefeito também assinou ordem de serviço para a requalificação da base, com recursos de R$150 mil.

Outra novidade é a requalificação da sede da própria Guarda, situada na avenida San Martin, cuja licitação será divulgada nos próximos dias, com investimento previsto em R$ 3 milhões.

"Atualmente, a sede da Guarda funciona de forma precária, e será erguida uma nova, com todas as condições para garantir o melhor trabalho possível para os guardas, inclusive para os novos que serão contratados via concurso público que já lançamos", afirmou ACM Neto, por meio de nota divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom).

O prefeito anunciou ainda que pretende criar uma gratificação especial para os agentes do GOE.

