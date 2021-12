ACM Neto anuncia convocação de psicólogos e assistentes sociais aprovados em concurso

O prefeito ACM Neto anunciou através das redes sociais, a convocação de 30 assistentes sociais e 30 psicológos aprovados no último concurso público da prefeitura de Salvador. realizado em 16 de junho de 2019,

"Enquanto outras prefeituras cortam investimentos, suspendem obras e demitem funcionários, nós seguimos na contramão, mostrando que é possível enfrentar um momento de crise cumprindo compromissos, oferecendo oportunidades de emprego e dando exemplo de gestão para todo o Brasil", disse o prefeito na postagem.

No último mês, o prefeito já havia convocado 98 candidatos aprovados no mesmo concurso para outras funções. De acordo com o prefeito, as convocações estavam travadas por conta de medidas anunciadas em abril pelo Ministério da Economia para conter gastos com funcionalismo público e só foram liberadas após uma mudança de interpretação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em relação às convocações que "passou a considerar a possibilidade da reposição de vagas que fossem reais anteriores à pandemia e à aprovação da legislação".

adblock ativo