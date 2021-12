Acidentes provocam lentidão em algumas vias da cidade

A manhã desta terça-feira, 22, começou com dois acidentes e lentidão em duas das principais vias de Salvador. Por volta das 7h, na Avenida ACM, em frente à Cidade Jardim, um caminhão se envolveu num acidente com dois carros de passeio. Uma pessoa ficou ferida e a lentidão chegou à Avenida Tancredo Neves.



De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), outro acidente foi registrado na altura do Posto 2, na Avenida Paralela, por volta das 7h15, envolvendo três carros. No local, sentido centro da cidade, uma sinaleira estava apagada e uma viatura da Transalvador monitorou o trânsito.



Caminhão se envolveu em acidente na região da Cidade Jardim, na avenida ACM

Na Avenida ACM, sentidos Rótula do Abacaxi, Bonocô e Iguatemi, trânsito seguiu lento por conta do fluxo de veículos e em decorrência de um acidente entre um ônibus e um caminhão na subida da Ladeira de Santa Cruz. Na orla, região entre o Parque Boca do Rio e Placafor, o trânsito ficou intenso por volta das 9h30 por conta do fluxo vindo da Paralela. Nas demais vias, é registrada intensidade por conta da chuva, mas com fluidez.

Ainda de acordo com a Transalvador, nas últimas 24 horas, entre as 7h desta segunda-feira, 21, e as 7h de hoje, foram contabilizados seis acidentes, com três feridos.

Chuva - A terça-feira também começou com chuva na capital. De acordo com o boletim de ocorrências divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registradas 34 solicitações de emergência até as 11h30 de hoje, sendo sete ameaças de desabamento, uma ameaça de desabamento de muro, seis ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, uma avaliação de imóvel alagado, 14 deslizamentos de terra, um galho de árvore caído, uma infiltração, uma orientação técnica e uma pista rompida, na ligação entre Nova Brasília e Itapuã, Rua Paulo Souto, nas imediações da Escola Lagoa do Abaeté.

A Codesal informa à população que, entre o dia 1º de março e o início da manhã de hoje, distribuiu um total de 9.078 m² de lonas utilizadas em locais com risco geológico na capital, o que beneficiou 108 famílias. As lonas podem ser solicitadas através do telefone de atendimento ao público, o 199, ou na sede da Codesal, localizada na Avenida Bonocô.

Segundo informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), o dia deve ser nublado, com poucos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. A temperatura varia dos 22º aos 31º.

