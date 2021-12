Acidentes na Paralela deixaram uma pessoa morta e uma ferida

Um carro capotou e bateu em um poste na avenida Paralela, na madrugada desta segunda-feira, 26, e uma pessoa ficou ferida. O acidente aconteceu na pista sentido aeroporto, próximo ao supermercado Rede Mix, por volta de 3h, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

No carro, um Ford Fox, policiais encontraram garrafas de bebidas alcoólicas. O motorista do veículo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A identidade da vítima não foi divulgada.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) esteve no local e fez a remoção do poste, que ficou caído na pista.

Ainda na avenida Paralela, uma pessoa morreu ao ser atropelada próximo bairro do Imbuí, por volta de 21h da noite deste domingo. A vítima, ainda não identificada, foi atingida por um veículo Fiat Palio. O Samu foi até o local, mas a vítima já estava sem vida.

adblock ativo