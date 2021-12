Acidentes e veículos quebrados congestionam trânsito no início desta terça

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), com o grande fluxo de veículos no horário de pico da manhã desta terça-feira, 19, foram registrados congestionamentos nas avenidas ACM, sentidos Rótula do Abacaxi e Lucaia, Bonocô, sentido Centro, e Paralela, sentidos Rodoviária e Aeroporto. De acordo com o órgão, a intensidade continua, mas já não há engarrafamentos.

No início da manhã, um acidente e três veículos quebrados congestionaram o trânsito. Conforme a Transalvador, três veículos colidiram na região do Dique do Tororó causando engarrafamento no local. Não houve vítimas no acidente.

Já no bairro do Tororó, por volta das 7h30, um ônibus quebrou e ficou atravessado na pista. Por causa do coletivo, um congestionamento de veículos foi registrado entre a avenida Joana Angélica e o Campo da Pólvora.

Uma carreta quebrada sob o viaduto do Vale de Nazaré complicou o tráfego de veículos na pista sentido Iguatemi. A Transalvador informou que todos os veículos já foram retirados das vias e o trânsito está normalizado nos locais.

Nas últimas 24h, a Transalvador contabilizou 11 acidentes de trânsito com 11 feridos em Salvador.

