Acidentes deixam trânsito lento nas principais avenidas da capital

Dois acidentes deixaram o trânsito congestionado na Avenida Paralela no início da manhã desta terça-feira, 15, em Salvador. Por volta das 7h15, um motociclista se acidentou na altura do Viaduto Luís Eduardo Magalhães e aguardou atendimento no local.



No sentido aeroporto, por volta de 7h45, um motorista perdeu o controle do veículo e subiu no meio fio. O carro bloqueou parte da pista nas imediações da sede da Polícia do Exército.



De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os acidentes também complicaram o trânsito nas demais vias próximas à região.



adblock ativo