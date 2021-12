Acidentes deixam trânsito complicado na manhã desta sexta-feira em Salvador

Duas colisões de veículos contra postes durante a madrugada desta sexta-feira, 13, deixaram o tráfego de veículos congestionado em algumas vias da capital baiana. Três pessoas ficaram feridas nos acidentes.

Segundo informou a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o primeiro acidente ocorreu às 2h, quando um veículo Palio colidiu em um poste na Av. Vasco da Gama. Wesley Nascimento Dantas, de 27 anos, motorista do carro, e sua acompanhante, Emanuele Fontes Rosa, de 24 anos, ficaram presos nas ferragens e foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Não informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Funcionários da Coelba trabalham no poste atingido por veículo no bairro do Rio Vermelho

O segundo acidente ocorreu por volta das 5h50 na Rua Marquês de Monte Santo, bairro do Rio Vermelho, quando um veículo Gol, de cor branca, também colidiu contra um poste de iluminação. O motorista ficou ferido e foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com a Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), devido ao acidente, a região ficou sem energia elétrica entre as 5h59 e 6h03. Técnicos da empresa foram encaminhados ao local para fazer a remoção do poste. A Transalvador informou que o trânsito ficou complicado na região, mas uma equipe do órgão foi enviada ao local para normalizar o tráfego.

Exposição - Uma exposição de novos veículos da Guarda Municipal do Salvador no canteiro central da Av. Bonocô provocou congestionamento no local porque os condutores reduziam a velocidade para observar os veículos. O engarrafamento atingiu a Av. ACM, no sentido Rótula do Abacaxi.

