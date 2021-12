Acidentes deixam dois feridos na manhã deste domingo

Três acidentes envolvendo cinco veículos foram registrados na manhã deste domingo, 15, na capital baiana. Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), duas pessoas ficaram feridas.

O primeiro acidente foi registrado por volta das 7h05, no bairro da Cidade Nova, na Ladeira do Ipiranga, onde um carro modelo Hyundai HB20 colidiu contra um caminhão. O condutor do HB20 ficou ferido.

Já o segundo aconteceu às 8h43, na avenida Paralela, próximo à estação de metrô de Mussurunga, e não teve vítimas. Um veículo Peugeot bateu em um outro veículo e ficou sem condições de trafegar.

O terceiro acidente ocorreu às 8h56, no Dique do Tororó, próximo à lanchonete Habib's, envolvendo um poste e um veículo modelo. O motorista ficou ferido.

As duas vítimas foram atendidas pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas. O trânsito já foi liberado em todos os locais.

