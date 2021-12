Acidentes de trânsito causam uma morte e deixam 4 feridos

Uma pessoa morreu após ser atropelada no Sistema Viário Dois de Julho, nas imediações do aeroporto de Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 7h e a vítima morreu no local. Por conta do acidente, o tráfego está lento no sentido centro.

Outras ocorrências

Os agentes de trânsito também registraram mais três acidentes nesta manhã, com total de quatro feridos. Dentre as vítimas, um casal que estava em um carro que sofreu um capotamento na avenida Paralela. O condutor disse que perdeu o controle do veículo.

