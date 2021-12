Acidente que matou nove operários completa um ano

A morte de nove operários em um canteiro de obra na Pituba completou um ano nesta quinta-feira, 9. Os funcionários da construtora Segura despencaram cerca de 80 metros em uma cabine de elevador da obra. Nesta manhã, uma missa em frente ao canteiro da obra relembra o acidente.

Antônio Elias da Silva, Antônio Reis do Carmo, Antônio Luiz Alves dos Reis, Hélio Sampaio, Jairo de Almeida Correia, José Roque dos Santos, Lourival Ferreira, Manoel Bispo Pereira e Martinho Fernandes dos Santos morreram na hora.

Uma perícia da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA) apontou falhas na manutenção do equipamento. A polícia instaurou inquérito apontando que houve imprudência, negligência e imperícia.

O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) pede que a construtora pague indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos. A ação ainda não foi julgada pela Justiça do Trabalho.



A Construtora Segura paralisou as atividades em suas obras nesta quinta em memória às vítimas. De acordo com nota divulgada pela empresa, a construtora forneceu auxílio econômico, psicológico e social aos familiares das vítimas. A empresa também alega que o elevador onde houve o acidente funcionava conforme as normas de segurança e manutenção vigentes.

adblock ativo