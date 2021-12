Acidente na Paralela deixa cinco pessoas feridas

Uma colisão entre uma van escolar e um veículo Idea deixou cinco pessoas feridas, no início da tarde desta terça-feira, 20, na avenida Paralela.

As vítimas estavam no carro pequeno e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu). Os ocupantes da van não ficaram feridos.

Até o momento não se sabe o estado de saúde das vítimas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente foi registrado às 12h45, na altura do Alphaville, sentindo aeroporto. Após a colisão, o Idea capotou.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma viatura foi encaminhada ao local. Por conta do acidente, o trânsito na região está lento.

